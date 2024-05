Napoli, sindaco Manfredi apre agli autovelox in città: «Sono deterrente»

«L'uso dell'autovelox in alcune aree è importante perché rappresenta un deterrente forte, non deve essere uno strumento repressivo, ma deve aiutare a migliorare la sicurezza stradale e inoltre credo che soprattutto i giovani non debbano poter utilizzare auto di grande cilindrata».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ai cronisti che chiedevano un commento su alcune delle novità introdotte dal codice della strada.

Manfredi ha ricordato che «anche come Anci abbiamo detto che i temi della sicurezza stradale devono restare competenza dei sindaci che hanno la sensibilità e la conoscenza dei territori per capire dove si deve intervenire».