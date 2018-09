Napoli, soldi in cambio di voti: tutte le spese mensili dei politici candidati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 08:30

Una macchina da voti e di soldi. In due, al centro di un caf a Secondigliano, si offrivano al migliore offerente, pescando soprattutto tra i candidati di centro-destra. Ed è in questa attività che i due «grandi elettori» intrecciano affari e conversazioni con consiglieri comunali (alcuni attualmente in carica), con i vertici della municipalità locale e parlamentari, senza disdegnare contatti con la mamma di un boss sanguinario di Secondigliano (che punta ad aprire una clinica per anziani, con i favori della politica) o con i parenti di un killer dei Lo Russo. Migliaia di intercettazioni, è l'inchiesta sul voto di scambio, quella culminata nel rigetto del gip di 82 richieste di arresto. C'è un intero spaccato affaristico che emerge dalle pieghe delle conversazioni.