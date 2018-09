Lo spalma-debiti alla Camera, de Magistris ora è (quasi) salvo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 07:00

Bilanci in rosso, 300 Comuni italiani sperano nel «Milleproroghe». Salvezza a portata di mano per i molti sindaci sparsi sul territorio nazionale (ma il 70% sono situati nel Mezzogiorno) alle prese con difficoltà finanziarie. Il Parlamento si prepara a votare, con l'ok compatto della maggioranza, un emendamento approvato in Senato e formulato dal senatore M5S, Ugo Grassi, grazie al quale gli enti locali che hanno presentato un piano di riequilibrio potranno ripresentare un nuovo Piano qualora non abbiano centrato i cosiddetti «obiettivi intermedi», ovvero l'abbattimento del debito.