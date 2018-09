Spari a due passi dal Plebiscito, la denuncia di Borrelli: «Far West, Salvini dov'è?»

Domenica 23 Settembre 2018, 14:44

«Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è assente, troppo impegnato a fare politica per occuparsi dei problemi reali della sicurezza nelle città italiane soprattutto in alcune aree del paese sotto assedio della criminalità. Napoli è diventata da tempo un Far West. In città si spara costantemente anche senza alcuna ragione. L'ennesima sparatoria di sabato notte, con un giovane ventenne rimasto ferito a piazza Trieste e Trento, dimostra come sia pericoloso uscire anche a poche centinaia di metri tra prefettura e Questura centrale». Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.«Tra stese, agguati e regolamenti di conti la sicurezza dei cittadini è seriamente a rischio. Da mesi con video e denunce avevamo lanciato l'allarme sulla deriva di piazza Trieste e Trento sempre più al centro di stese, violenza e delinquenza ma siamo rimasti inascoltati. Spesso le forze dell'ordine non hanno neanche più la voglia o la forza di fermare questi delinquenti. Non resta che adottare il coprifuoco in alcune zone della città che, evidentemente, sfuggono al controllo delle forze dell'ordine. Piazza Trieste e Trento, parte di Barra, San Giovanni e Ponticelli, Pianura Rione Traiano, Forcella, la Sanità, zone di Bagnoli, Coroglio fino a intere aree di Pianura, Scampia e Secondigliano sono tutti quartieri dove sparare è diventata una triste e pericolosa consuetudine. Non resta che attivare il coprifuoco dopo le 24 in determinati giorni della settimana e in particolare per i minori per salvaguardare l'incolumità dei residenti»