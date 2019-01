Multa CR8, torna lo spettro del crac al Comune di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le parole del sindaco Luigi de Magistris hanno scosso Palazzo San Giacomo ancora mezzo vuoto per le ferie di Natale e fanno a pugni con quanto detto dal palco del Plebiscito l'ultima notte del 2018: «Sarà l'anno di Napoli il 2019, sento che faremo cose grandissime, la città è in crescita».Cosa ha fatto cambiare l'umore del sindaco? La lettura della legge di bilancio 2019 alla voce enti locali. Per de Magistris è «poco chiara, va letta con attenzione», perché non è certo che sia stata tolta la sanzione da 85 milioni a Napoli. Una bomba quella lanciata da de Magistris che già fa trapelare come sia pronta un'altra marcia arancione su Roma e l'apertura di un contenzioso non solo politico con quello che lui definisce ironicamente «il governo del cambiamento». Nella mente del sindaco fa capolino di nuovo l'immagine dello spettro del default che si riavvicina, di una nuova battaglia con la magistratura contabile, l'impossibilità di investire sulla città, anzi ci sarebbe necessità di tagliare i servizi, anche quelli essenziali in caso la sanzione non fose santa cancellata. Tutto questo nell'anno in cui è fermamente intenzionato a candidarsi alle Europee di primavera come alternativa ai Cinquestelle e alla lega. Questi i ragionamenti che turbano l'ex pm a poche ore dalla promulgazione della manovra finanziaria da parte del Presidente Sergio Mattarella. La sanzione da 85 milioni - si ricorderà - è stata comminata dalla Corte dei Conti perché il Comune non ha inserito il debito con il Cr8 - appunto da 85 milioni - nel saldo di bilancio del 2016. Sanzione che aleggia ancora come un fantasma su Palazzo San Giacomo e il suo futuro.