«In estate sicuramente le spiagge di San Giovanni saranno fruibili». Inizia così la chiacchierata con Paolo Mancuso - assessore al Mare e all'Ambiente - e l'annuncio è di quelli impegnativi perché da almeno tre lustri si attende la bonifica di quegli arenili e anche del mare. Nel quartiere dell'area orientale con la bonifica degli arenili significa restituire alla fruibilità 2 chilometri di linea di costa molto di più che a Bagnoli

Allora assessore Mancuso è davvero la volta buona per l'area orientale? Il rilancio e la rinascita sono ancora possibili?

«Sono convinto di sì con le spiagge disponibili dall'estate prossima, mentre per il mare ci vorrà un po' di tempo in più».

Sia più chiaro

«Quello che è successo è che ne 2007 le analisi della sabbia davano dei risultati molto brutti c'era una grande inquinamento di idrocarburi e di metalli pesanti, del resto li insisteva la raffineria»

E poi cosa è successo?

«Abbiamo rifatto le analisi e abbiamo scoperto che c'è stato una sorta di soil washing avvenuto con eventi naturali che hanno lavato le spiagge e abbiamo scoperto che gli arenili si sono sostanzialmente bonificati. Risultati confermati dall'Arpac e dall'Autorità portuale. Solo in un punto c'è ancora traccia di metalli pesanti tipo cromo. Così con la delibera che abbiamo portato in Consiglio comunale - come richiesto sempre dall'Arpac - abbiamo stanziato 150mila euro per rifare le analisi in quel punto sperando di avere i medesimi risultati, dopo si andrà a vedere quale destinazione possono avere i suoli».

Eppure gli stessi metalli stanno a Bagnoli, che langue invece da 30 anni...

«A San Giovanni è diverso perché parliamo di una spiaggia vulcanica, la presenza di quei metalli è naturale mentre a Bagnoli quei metalli sono frutto di operazioni chimiche».

Così se le analisi daranno un esisto positivo le spiagge di San Giovanni saranno fruibili fin dalla prossima estate?

«Sì certo e siamo anche pronti - laddove fosse necessario - installare pedane»

Facciamo il punto sui finanziamenti?

«La cosa assurda è che da 15 anni al ministero dell'Ambiente languono 158 milioni che nessuno ha mai utilizzato. Ora siamo riusciti ad ottenerne 35 subito e per ora abbiamo un limite per arrivare a 54 milioni. Soldi mai spesi che hanno leso la fiducia nei nostri confronti, ma appena inizieremo a fare le bonifiche il Governo quei soldi sono fiducioso che ce li erogherà».

E come saranno utilizzate?

«Per la bonifica del mare, soprattutto quello che c'è sotto partiremo con la bonifiche delle falde, si tratta di un intervento imponente sui pozzi. Abbiamo poi una serie di altri interventi come per la fabbrica ex Corradini, la cosiddetta terrazza sul mare, ci sono progetti già finanziati si aspettano solo le bonifiche».

Chi farà gare e lavori?

«Il Comune è soggetto attuatore, ma la centrale di committenza è la Sogesid - interamente pubblica che fa capo alla Presidenza del Consiglio - e che ci deve realizzare tutti gli interventi di progettazione e realizzazione. Sono 11 i punti di bonifica i 2 principali sono le acque di falda che sono già progettati e devono essere solo cantierati da Sogesid. Mentre gli altri nove sono tutti in fase di progettazione. E siccome il Comune non ha chi fa i progetti abbiamo chiesto a Sogesid».

Insomma state trattando con la società di Stato?

«Sì e siamo a buon punto».

In chiusura se la sente di fare una ipotesi sull'utilizzo del mare?

«Noi iniziamo a spendere soldi - che sottolineo - nessuno ha speso dal 2007 ed è davvero una cosa incredibile. Aspettiamo le prime analisi del mare e poi potremo capire se quando sarà balneabile».