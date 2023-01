«Basta girare per le strade della città per vedere che non è passato nessun operatore dell'Asia per pulire. Per strada c'è di tutto. Mi chiedo dove sono finiti i nuovi assunti dell'Asia dopo il selfie con il sindaco. Manfredi sta portando Napoli al degrado assoluto». Lo ha detto, in una nota, l'europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia.