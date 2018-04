«No al debito», la gaffe di de Magistris: spot sulla webtv della metropolitana

Giovedì 12 Aprile 2018, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 19:08

Sabato la manifestazione contro il «debito ingiusto», organizzata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il primo cittadino, insieme ai suoi consiglieri comunali, presidenti di municipalità e relativi consiglieri municipali, sta facendo girare, da giorni, un video con il quale invita i cittadini a partecipare al corteo, elencando tutti i motivi dell’attuale situazione economica.«Schiacciati da un debito storico contratto da altri rischiamo: tagli ai i trasporti, tagli alla raccolta rifiuti, taglia al sostegno alle fasce deboli, tagli alla scuola, tagli alla manutenzione stradale. Il debito ingiusto dello Stato che massacra tutti noi napoletani - recita lo slogan - Andiamo in piazza municipio per noi e i nostri figli».Il video, che gira su whatsapp, viene mandato in onda anche nella stazioni della rete metropolitana. E a qualcuno non è piaciuto. I napoletani si sono infatti divisi tra chi ha letto nello spot un messaggio di propaganda e chi invece ha accolto benevolmente l'invito del sindaco alla partecipazione dei cittadini.