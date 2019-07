Il Comune di Napoli dà l'ultimatum a De Laurentiis: «Prima i debiti, poi lo stadio al club»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Luglio 2019, 07:30

Il Consiglio comunale a tarda notte dà semaforo verde alla convenzione per la gestione dello stadio San Paolo tra Comune e Ssc Napoli. Ora la palla passa al patron Aurelio De Laurentiis a cui toccherà firmarla, non prima però di avere saldato il debito con Palazzo San Giacomo che ammonta a circa 2 milioni. Il Comune è dotato di un regolamento in base al quale chiunque non è in regola con i pagamenti verso l'amministrazione non può avere nessun rapporto con la stessa.