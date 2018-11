Stadio San Paolo, l'intesa col Comune è più vicina: sopralluogo top secret di De Laurentiis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Novembre 2018, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più o meno sette giorni fa - in gran segreto - è andato a fare un sopralluogo di persona e questa volta il patron Aurelio De Laurentiis è rimasto abbastanza soddisfatto: ha visto gru, cantieri - operai al lavoro e alle prese con il nuovo impianto elettrico - che non intralciano comunque la stagione agonistica degli azzurri. Tanto da alimentare qualcosa che va oltre la speranza - dalle parti del Comune - che questa volta la convenzione per la gestione dell’impianto di Fuorigrotta veramente può concretizzarsi con una firma a breve. Oggi al tavolo tecnico per le Universiadi che si terrà intorno alle 12 negli uffici del commissario Gianluca Basile, siederanno tutti gli altri protagonisti della kermesse del 2019 a iniziare da quelli che stanno curando il San Paolo: appunto De Laurentiis e il Comune. È atteso il patron e per il Comune generalmente partecipano l’assessore Ciro Borriello e il capo di gabinetto Attilio Auricchio. Un appuntamento di routine ma che potrebbe assumere i contorni di qualcosa di più intrigante.