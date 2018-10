CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro sedute del Consiglio comunale monotematiche, la prima lunedì sullo stadio San Paolo e sul rapporto tra Comune e SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis conflittuale e con molti soldi che ballano. Una sfida che il Consiglio lancia al sindaco Luigi de Magistris e alla sua giunta che fino a oggi con De Laurentiis non hanno trovato un modo di accordarsi sulla gestione dell'impianto di Fuorigrotta. Il patron - causa i lavori che interessano il San Paolo per le Universiadi del 2019 - non ha lanciato nemmeno la campagna abbonamenti. C'è una guerra in corso che vede il Comune e il Consiglio contro il Napoli, un ossimoro.