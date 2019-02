CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Febbraio 2019, 07:00

«Il San Paolo? Posso dire quello che sta accadendo in queste ore, vale a dire che la sorpresa ci potrebbe essere questa settimana: mi dicono che il presidente De Laurentiis vorrebbe firmare, ma fino a quando non c'è la firma io non mi esprimo». Bombardato da decine di telefonate a Radio Kiss Kiss Napoli, dove con Valter De Maggio risponde ai napoletani con un filo diretto, il sindaco Luigi de Magistris torna sull'argomento stadio San Paolo e sulla convenzione che manca da tre anni. Quella firma che si aspetta da oltre mille giorni e che la Ssc Napoli a oggi non ha ancora apposto perché non convinta - legittimamente dal suo punto di vista - di intavolare un nuovo patto con il Comune. Tuttavia questa volta è il sindaco in prima persona a evidenziare che si è riaperto uno spiraglio per il dialogo.