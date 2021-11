Napoli, stipendio del sindaco e staff: polemica fra De Magistris e Manfredi

«L'ex sindaco de Magistris, dopo aver perso tutto elettoralmente, ha deciso di continuare a raccontare favole dopo dieci anni. Il sindaco Manfredi e la sua giunta prendono lo stesso stipendio di de Magistris e della sua giunta». Così, in una nota, la segreteria politica del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che aggiunge: «Si discute in Parlamento di un possibile incremento dell'indennità per tutti i sindaci e le giunte d’Italia con un finanziamento dello Stato, ma nulla è ancora deciso: de Magistris non lo sa? Lo stipendio del direttore generale lo ha stabilito proprio de Magistris ed è quello che prendeva il suo direttore generale: de Magistris non lo sa? La sua giunta aveva 54 staffisti, la giunta Manfredi ne ha nominati zero perché hanno lasciato il Comune senza un euro: de Magistris non lo sa? Noi intanto siamo impegnati a rimediare allo sfascio che ha causato alla città e di cui i cittadini stanno pagando le conseguenze».

