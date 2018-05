Stop rimpasto ora Dema punta alle Politiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 29 Maggio 2018, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni volta che il sindaco Luigi de Magistris sembra pronto per fare il rimpasto si manifestano eventi che in qualche modo fanno saltare il banco. Oggi l'altissima probabilità che si ritorni al voto per le Politiche o in autunno oppure a fine anno nella sostanza fa essere molto cauto l'ex pm su questo tema. Il congresso arancione della scorsa settimana sembrava avere chiuso il cerchio politico per rinforzare la squadra di governo di Palazzo San Giacomo. Invece de Magistris ha annunciato che in caso di elezioni demA sarà in campo. «Noi ci saremo. Di fronte a un Paese che sta per cadere nel baratro credo che bisogna fare una riflessione e ipotizzare un'alternativa democratica forte che sia argine ai peggiori populismi, incapacità e bramosie di potere» dice de Magistris a proposito della crisi istituzionale in atto. «Credo - aggiunge - che chiunque abbia incarichi di responsabilità a tutti i livelli debba avviare una riflessione perché c'è un interesse superiore da tutelare che sono le persone e il nostro Paese. Bisogna porre un argine rispetto a chi in 90 giorni si è dimostrato totalmente incapace di costruire un futuro anche facendo alleanze in netta contrapposizione rispetto al mandato elettorale ricevuto perché il contratto M5S-Lega è in profonda antitesi con i proclami della campagna elettorale».