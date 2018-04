Maxi striscione del Pd nella sede del Comune: «Salviamo Napoli: de Magistris a casa!»

Giovedì 12 Aprile 2018, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 12:50

Manifesto anti-Dema dalle stanze del Pd nel palazzo del Consiglio comunale di via Verdi. Mentre si sta svolgendo la conferenza stampa di Cittadinanza attiva, sui conti del Comune di Napoli (in vista del contropresidio di sabato a piazza Trieste e Trento) nel palazzo di via Verdi, il Partito democratico ha esposto uno striscione contro il sindaco: «Salviamo Napoli: De Magistris a casa!».In conferenza sono presenti in sala Nugnes, la senatrice Valeria Valente e il neoparlamentare della Lega Gianluca Cantalamessa.