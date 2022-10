Un lungo striscione bianco ondeggia al vento mentre le lettere scritte in stampatello con bomboletta spray campeggiano sulla facciata dell'università Federico II a Napoli: «mi son svegliato».

È uno degli striscioni contro la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che oggi sono stati calati sulla facciata dell'università Federico II su corso Umberto, ma anche nel cortile interno di Porta di Massa e su Palazzo Giusso sede dell'Orientale.

Gli striscioni, sui quali sono citati anche dei versi di Bella Ciao, sono a firma Giovani contro la Meloni, gruppo che in un comunicato stampa annuncia un incontro in piazza San Domenico, domani 4 ottobre alle 17,30, dove chiamano a raccolta studenti, precari, lavoratori.

Scrivono nella nota: «Giorgia Meloni e la sua coalizione non rappresentano il futuro che vogliamo per la nostra generazione, anzi sono un pericolo per i nostri diritti e la nostra libertà».