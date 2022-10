Napoli, gli studenti criticano i politici: «Pd e Destra sono senza idee»

«La vera opposizione al governo di destra non è nelle forme istituzionali del Paese ma c'è nelle Piazze del Paese». Lo afferma Marta, una delle esponenti dei giovani di Napoli che si sono visti a piazza San Domenico per avviare una campagna «Giovani contro Meloni». Circa cinquanta gli studenti partenopei che hanno discusso del momento politico dopo le elezioni: «Il Paese - spiega Marta - ha eletto il governo di centrodestra che noi ci teniamo ad affermare essere di estrema destra. Non siamo qui per dire semplicemente che non vogliamo il governo Meloni con Fi e Lega, vogliamo dire che una parte del Paese non si rispecchia in queste idee, una parte formata da giovani, lavoratori, lavoratrici, precari, studenti che si sono presi oggi uno spazio di questa città per dire che la nostra idea di politica futura non è quella di Meloni, Salvini e Berlusconi».



I giovani lanciano da piazza San Domenico la prossima manifestazione che si terrà venerdì pomeriggio a piazza Berlinguer e criticano le idee di Meloni, ma anche il centrosinistra e il Pd in particolare: «L'unico obiettivo della campagna elettorale - spiega la giovane - era aumentare la precarietà, guerra tra poveri, clima di paura e sofferenza. Non abbiamo visto costruzione del futuro nei programmi della destra, non si parla di sicurezza e tutele ai lavoratori, della tutela del diritto allo studio, del rimettere al centro la giustizia sociale, dei diritti sociali. Nel centrosinistra non c'è forza con cui dialogare e si è visto anche dall'astensionismo». Non meno tenera l'analisi dei giovani verso il Partito democratico, per loro «Il Pd e le altre forze in coalizione hanno messo nella campagna elettorale solo l'idea del voto utile e di andare contro la destra. Ma noi vogliamo delle forze politiche che ci diano delle idee di costruzione del futuro, il Pd non rappresenta questa».