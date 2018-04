Il fratello fu ucciso dalla camorra, Susy diventa assessore alla Legalità

Venerdì 6 Aprile 2018, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 19:47

«Il rapporto umano sarà sempre alla base di ogni mia esperienza». Così Susy Cimminiello, 35 anni, sposata e madre di due bimbi di 4 e 6 anni, ma soprattutto sorella di una vittima innocente della criminalità, Gianluca (il tatuatore ucciso a Sconsigliano il 2 febbraio 2010), affronta la nuova sfida che le ha affidato il presidente della II Municipalità Francesco Chirico.Assessore al welfare, alla scuola, allo sport e alle politiche giovanili del parlamentino che comprende i quartieri di Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, Mercato e Pendino, la Cimminiello è già al lavoro da quattro giorni, da quando cioè ha ricevuto l’incarico da Chirico. «Quando l’ho saputo è stata una sorpresa - dice - perché non ho un passato politico, ma ho intenzione di scendere in strada tra la gente e di operare non solo da dietro a una scrivania».Tante le priorità di Susy, nata a Dortmund in Germania e poi trasferitasi in Italia in tenera età: i minori a rischio, le donne senza lavoro e i detenuti («sia quelli in carcere che quelli che scontano i domiciliari», spiega). «Sin dal primo giorno in cui mi sono insediata ho fatto richiesta di elenchi e dati su scuole, associazioni e carcerati - ribadisce il neo assessore municipale - ho incontrato la presidente della Consulta delle associazioni, ho avuto una riunione con la Consulta della notte per i problemi legati alla movida sul territorio e ho preso contatti con i servizi sociali della nostra sede di corso Garibaldi».I minori saranno il primo tassello del programma della Cimminiello, che da otto anni va come volontaria nelle scuole a parlare ai ragazzi di legalità: «non voglio che stiano in strada e in tal senso dobbiamo combattere la piaga della dispersione scolastica».Soddisfatto Chirico, che oggi ha presentato ufficialmente in Consiglio il neo assessore: «ho avuto modo di conoscere Susy in altre occasioni pubbliche e ciò che mi ha colpito è stata la sua capacità di riuscire a trasformare la rabbia per la tragedia che ha coinvolto la sua famiglia in energia positiva al servizio della collettività, oltre alla sua esperienza associativa basata sull’impegno sociale». Per Pino De Stasio, consigliere con delega alle Pari opportunità, «l’assessore Cimminiello nel suo discorso di insediamento oggi ha sottolineato quanto sia importante intervenire su chi, in una società piena di squilibri e ingiustizie, ha seguito percorsi criminosi. La forte attenzione alle politiche sociali - aggiunge De Stasio - e di inclusione per i meno abbienti e i più sfortunati sono punti essenziali dell’azione amministrativa di questa Municipalità».