Svolta sulle griglie del metrò in Piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli si aggiudica anche il secondo round al Tar contro il ministero dei Beni Culturali. Il tribunale amministrativo della Campania, proprio come un mese fa, ha accolto il ricorso del Municipio contro la sospensione bis dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della camera di ventilazione. Adesso i lavori sospesi dallo scorso ottobre possono ripartire.