Condono Ischia e reddito di cittadinanza: «Sarà boom di ricorsi a Napoli»il

Venerdì 1 Marzo 2019, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2019 10:51

«Nel 2019 prevedibili incrementi di contenzioso dovuti alle recenti misure legislative del condono e ricostruzione di Ischia e del reddito di cittadinanza». Lo scrive il presidente del Tar Campania Salvatore Veneziano nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 del tribunale amministrativo. Le due norme sono «destinate a incidere in modo significativo nella circoscrizione» del Tar di Napoli.Non solo, «nel prossimo futuro, la giustizia amministrativa sarà chiamata sempre più frequentemente ad occuparsi del settore dei diritti fondamentali dei cittadini. Per i probabili effetti delle forme di attuazione dell’autonomia regionale diversificata. È facile prevedere che la differenziazione reale o percepita nei livelli qualitativi e quantitativi sei servizi apprestati dalle varie amministrazioni potrà determinare un aumento del contenzioso in materia», afferma ancora il presidente del Tar Campania nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019. Un aumento di contenziosi che si potrebbe avvertire soprattutto al Sud, specifica Veneziano.