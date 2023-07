Circa trecentomila cartelle, per la maggior parte solleciti di pagamento rispetto ad avvisi già arrivati in precedenza, sono in arrivo ai contribuenti napoletani. Dagli ultimi giorni di luglio e fino a fine anno, partiranno gli atti. Sono i primi interventi concreti di « Napoli obiettivo valore » . Dopo una prima fase di allestimento, ora la barca Nov è pronta per andare davvero in acqua e immergersi nel mare delle imposte non pagate dai napoletani. Un vero e proprio oceano visto che la percentuale di riscossione del Comune di Napoli si attesta attorno al 27%, una delle più basse d’Italia. Proprio per questo tre mesi fa Palazzo San Giacomo ha deciso di affidare a « Napoli obiettivo valore » , società satellite del colosso « Municipia » , il compito di migliorare la riscossione delle imposte dei napoletani. Due gli obiettivi principali: recuperare gli arretrati non pagati e migliorare strutturalmente la riscossione aumentando la platea dei contribuenti.



L’obiettivo finale di Palazzo San Giacomo è quello di recuperare in 10 anni un miliardo e 400 milioni, ovvero la somma del Patto per Napoli. Proprio per questo il contratto con il Comune scade nel 2033. D’altronde è proprio il « Patto per Napoli » che ha reso necessario un intervento strutturale sulla riscossione. A fronte dei fondi che arriveranno dal Governo grazie all’accordo firmato dal sindaco Gaetano Manfredi con l’allora premier Mario Draghi, il Comune si è infatti impegnato, tra le altre cose, a migliorare finalmente la riscossione. D’altronde il debito accumulato negli anni dal Municipio deriva proprio da lì. Un rosso che arriva in gran parte da tasse, multe e canoni non riscossi negli anni scorsi e che la neo costituita società si impegna a recuperare grazie una infrastruttura altamente tecnologica.

Intanto, restando in tema di imposte comunali, i napoletani aspettano ancora rassicurazioni sull’aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. A maggio il consiglio comunale ha votato gli aumenti delle tariffe: il 13% per quanto riguarda le utenze domestiche e il 22,5% in media per quelle non domestiche. Sin da subito, però, la maggioranza aveva annunciato la presentazione di un bonus per alleggerire l’impatto degli aumenti. Un tesoretto da 6,5 miliardi, erogato per compensare i cittadini dai rincari energetici, da erogare proprio in occasione del saldo Tari. Nel corso del consiglio comunale sul bilancio, la maggioranza aveva proposto di aumentare il bonus fino a 11 miliardi ma alla fine l’emendamento non fu approvato. Qualcuno si aspettava che lunedì, in occasione del consiglio comunale sull’assestamento di bilancio, ci fosse l’ok all’aumento del bonus. Il provvedimento, invece, non sarà all’ordine del giorno e sarà valutato, anche in base alle valutazioni rispetto alle casse comunali, a settembre.



Già perch é l’assestamento di bilancio che arriverà in aula lunedì è «puramente tecnico». Lo spiega lo stesso assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta nella relazione inviata ai consiglieri comunali: «Poiché il bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato solo poche settimane fa questo assestamento è puramente di carattere “tecnico”». Nello stesso documento si annuncia che un « vero assestamento » ci sarà dopo l’estate. «Prevediamo di effettuare tra la fine di settembre e i primi di ottobre l’assestamento vero e proprio, che, si configura come una manovra di adeguamento della programmazione 2023/2025, da farsi, però, in parallelo all’avvio tempestivo della programmazione del successivo triennio 2024/2026», aggiunge Baretta. È proprio in quell’occasione che si potrà rivedere il bonus energetico da erogare in occasione del saldo Tari.

Dall’attuazione del progetto, finalizzato a potenziare il recupero dell’evasione e dell’elusione e garantire un’efficace riscossione ordinaria e coattiva, ci si attende, oltre al recupero di un miliardo e 400 milioni, anche un incremento strutturale della sola riscossione ordinaria di Imu e Tari per oltre 70 milioni di euro. Rispetto al recupero del miliardo e 400 milioni, sono previsti anche target intermedi. I primi risultati si vedranno quest’anno dove ci si aspetta di recuperare 6 milioni, nel 2024 è previsto il recupero di 38 milioni e nel 2025 di 60 milioni. Per far ciò sarà fondamentale l’investimento tecnologico: oltre 13 milioni messi in campo dal partner privato. Ma anche un nuovo rapporto con i contribuenti: sportelli fisici presso le Municipalità e ben 600 tabaccherie associate, sportelli telematici (call center, sportello virtuale, Pec, e-mail) e lo sportello digitale (portale del contribuente e chatbot).