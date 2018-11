Proroga scaduta, tavolini dei locali fuorilegge a Napoli ma il regolamento sui dehors non c'è ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Novembre 2018, 10:30

È scaduta il 31 ottobre la proroga del Comune sull'occupazione di suolo pubblico temporanea per i locali commerciali. Da 6 giorni centinaia di bar e ristoranti di Napoli sono senza autorizzazione per tavolini, sedie e gazebo. E i commercianti, nell'incertezza, temono multe e sanzioni.Il Comune sta lavorando da mesi con la Sovrintendenza per definire una volta per tutte gli «ambiti omogenei» di zona per dare regole definitive sull'estetica dei dehors cittadini, coordinate per diversi quartieri e rioni. Ma il documento non è ancora pronto. Tra le ipotesi quella di una nuova proroga temporanea di 6 mesi, per arrivare fino all'estate prossima. Proroga, però, che al momento non c'è ancora e senza la quale gli esercenti dovranno smontare gli arredi. «I commercianti vogliono mettersi in regola e sarebbe sbagliato penalizzarli con le multe - commenta Vincenzo Solombrino, presidente della commissione Commercio - Ci auguriamo che il Comune, d'accordo con la Sovrintendenza, conceda un'ulteriore proroga, nell'attesa di definire le linee guida».