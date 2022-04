Napoli, sicurezza urbana: domani tavolo di osservazione con il prefetto Palomba

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, presiederà domani mattina il Tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana presso la VIII municipalità, Piscinola - Marianella, Chiaiano, Scampia, unitamente al sindaco di Napoli, all'assessore comunale alla sicurezza, al presidente della municipalità, ai vertici delle forze dell'ordine, al direttore scolastico regionale, ai responsabili locali degli uffici e comandi delle forze dell'ordine e della polizia municipale e ai rappresentanti del decanato.

La riunione sancisce l'inizio degli incontri programmati presso le Municipalità del capoluogo per affrontare le tematiche connesse alla sicurezza e alla vivibilità dei quartieri. I Tavoli di osservazione - allargati, in un'ottica di massima partecipazione, ai dirigenti dei settori giovanili delle società sportive, ai comitati civici e agli altri soggetti collettivi portatori degli interessi e dei bisogni avvertiti nella realtà di quartiere - avranno il compito di individuare criticità e soluzioni in ordine al disagio sociale, alla dispersione scolastica e ad altre problematiche dell'area interessata per la trattazione in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.