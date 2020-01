Ricevute fantasma e tariffe gonfiate, stretta sui tassisti di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giro di dieci giorni il Comune ha pubblicatonei confronti di altrettanti tassisti napoletani: hanno chiesto più soldi del dovuto, ceduto il taxi ad altre persone, si sono rifiutati di prendere passeggeri che andavano troppo vicino e non garantivano buoni introiti, hanno fatto i furbi saltando la fila dei colleghi per prelevare clienti prima degli altri.In totale ai tassisti sono state inflitte penalità severe che corrispondono a(e quindi dai guadagni) oltre alla decurtazione di punti dalla licenza per un totale di 120. Ogni tassista, all'inizio della sua carriera presso il Comune di Napoli, ha un bonus di cento punti che possono essere revocati in caso di gravi mancanze. Per recuperarli bisogna rigare dritto: sei mesi senza contestazioni valgono il recupero di dieci punti.Nel caso di questi ultimi documenti sanzionatori ci sono stati due tassisti, in particolare, sui quali la mano della commissione di disciplina è stata particolarmente severa. Si tratta, in entrambi i casi, di autisti che una volta giunti a destinazione hanno preteso dai clienti pagamenti superiori a quelli segnati dal tassametro. Per questi due tassisti la sanzione comminata è di 30 giorni a testa di sospensione dal lavoro con la decurtazione di venti punti ciascuno dal monte totale.Con severità sono stati giudicati anche i due tassisti sorpresi senza aver azionato il tassametro durante un viaggio con passeggeri a bordo. Per i due i giorni di sospensione sono stati quindici a testa mentre la decurtazione dei punti s'è fermata a 10.Viene giudicata meno grave, invece, l'abitudine di saltare la fila per beffare i colleghi, punita con cinque giorni di sospensione quando il tassista è recidivo o con una semplice diffida nel caso della prima sanzione.Le sanzioni che sono state diffuse all'inizio del 2020 sono solo la punta dell'iceberg delle centinaia di controlli effettuati. Risalgono, ovviamente, all'anno scorso e rappresentano la fase conclusiva di un puntiglioso lavoro di verifica sul territorio, effettuato dalla polizia municipale; in particolare ad attivarsi nei confronti delle auto bianche sono principalmente gli agenti dell'unità operativa aeroportuale affidata al comando del capitano Vincenzo Maiolini e di quella turistica che è incardinata a Chiaia e risponde agli ordini del capitano Sabina Pagnano.Sono decine gli interventi dei vigili e l'iter che conduce alle sanzioni è lungo e difficoltoso, così i provvedimenti giungono a mesi di distanza dagli interventi: questo significa che nelle prossime settimane si aggiungeranno decine di altre sanzioni alla lista di quelle appena deliberate nei confronti dei tassisti., tassista prestato all'Amministrazione, consigliere comunale in carica, guarda alla questione delle sanzioni con serenità: «Non c'è un inasprimento dei controlli e nemmeno una severità inusitata nei confronti dei tassisti. Si tratta di attività che vanno sostenute e applaudite, lo dico anche da tassista». Il consigliere comunale spiega che si tratta di azioni che, in fondo, vanno a garanzia e a tutela dell'intera categoria: «Se ci sono furbetti o mele marce fra i tassisti è giusto che vadano individuati e sanzionati: la maggioranza dei tassisti napoletani non ha nulla da nascondere e si comporta correttamente, quindi accoglie con favore ogni controllo che serve a portare pulizia in una categoria troppo spesso vituperata».