Caos trasporti, la verità di Manzo: «Evitato il crac, da ottobre più bus e guerra all'evasione»

Venerdì 6 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 07:00

«Ho dovuto fabbricare speranze per arrivare a un Piano di rilancio dell'Anm, ora la palla passa al Tribunale, arbitro supremo. Se arriva il via libera si parte e possiamo condurre la nave in porto fino a dicembre del 2019, poi si vedrà». Amedeo Manzo, presidente della Napoli Holding - società del Comune che controlla l'Anm - è convinto che la salvezza dell'Azienda napoletana mobilità sia un obiettivo raggiungibile. Il tempo - non molto - decreterà il verdetto.«Chiariamo subito: del mio operato rispondo al sindaco Luigi de Magistris, che ringrazio, e alla città. Aggiungo alla Giunta e al Consiglio comunale».«È gossip. Io sono stato al lavoro per settimane e fino a notte inoltrata. In silenzio e, se oggi siamo passati dal baratro del fallimento alla speranza, da una criticità a un opportunità per Anm, è perché il Piano c'è. Non esulto perché lo si fa alla fine, vale a dire quando e se arriverà il parere positivo del Tribunale».«Un anno fa ho accettato un incarico gravoso e ho portato avanti un'idea che nessuno sosteneva. L'ho resa concreta, costituendo la squadra dei tecnici che ritenevo fosse la migliore. Penso all'avvocato Francesco Marotta di Ernst & Young specialista per le aziende di trasporto pubblico locale. Mi sono caricato di responsabilità e oneri come nessuno avrebbe fatto. E ho realizzato un risultato che già oggi ha dell'invidiabile. Soprattutto ideando e vedendo ciò che ad altri sfuggiva, valorizzandolo in un Piano che senza visione sarebbe stato solo un esercizio didattico».