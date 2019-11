Napoli, la tempesta perfetta sul diritto a spostarsi

L’argine è definitivamente saltato. Certo, era stato più volte già bombardato negli anni. Sottoposto ad attacchi che provenivano da ogni lato. Molte brecce si erano aperte. Le fessure erano diventate a poco a poco vere e proprie fratture. Ma su Napoli, sul diritto al libero movimento dei suoi abitanti, è ormai calata la tempesta perfetta: la mobilità dei cittadini, la possibilità di spostamento di una intera popolazione, è obiettivamente crollata sotto il peso di una intelaiatura che ha smesso di reggere, per quel poco che ancora funzionava. E la città vive schiacciata sotto il tacco di una inaccettabile compressione del diritto alla mobilità. Perché nient’altro che questo brucia, ogni giorno, sulla pelle di migliaia di persone: la negazione continua, ostentata, reiterata della possibilità di muoversi. Di lavorare. Amare. Divertirsi. Prendersi cura della propria salute. Occuparsi della propria famiglia.



Tutto questo è oggi messo seriamente a rischio. Perché la domanda è soltanto una, semplice e amarissima: come si raggiunge, a Napoli, oggi, un qualsiasi punto B partendo da un qualsiasi punto A? Come si fa a farlo, naturalmente, senza doversi attestare ogni giorno su una linea di pura resistenza, senza doversi aggirare, confusi e storditi, in mezzo alle rovine, scrollando la testa come per svegliarsi da un brutto sogno. Perché oggi, allo stato attuale dei fatti, non è data neppure la possibilità di scegliere una alternativa. La strozzatura delle corsie in tangenziale provoca code chilometriche ed esasperanti? Va bene, poco male, si può lasciare l'auto a casa, c'è la Circumvesuviana. Ma con la Circumvesuviana rischi di dover abbandonare le carrozze per andare a piedi sui binari, meglio gli autobus Anm. Però gli autobus Anm scioperano, e quando non scioperano non passano, o passano poco e male, e quando passano in maniera accettabile restano imbottigliati nel traffico urbano, tra cantieri sempiterni e auto in doppia e tripla fila, e quando si lasciano il traffico alle spalle diventano oggetto delle attenzioni delle baby gang che li bersagliano di pietre. Meglio le funicolari? Col personale che si assenta per improvvise malattie, lo stop inatteso è sempre dietro l'angolo. Magari con la metropolitana andrà meglio. Sicuri? Tempi di attesa non proprio da capitale europea, vagoni sovraffollati nelle ore di punta, treni che si rompono, corse che saltano. Lo scooter? In bocca al lupo sulle strade colabrodo della città, con l'asfalto malamente rappezzato, le buche che assomigliano più che altro a minuscoli crateri e i sampietrini sconnessi. Cosa resta? Le due ruote delle biciclette, quelle meglio dimenticarle, sulla nostra pista ciclabile che fa sorridere anche solo a chiamarla così.



Così tutto è immobile. Tutto è avvolto da una sola tinta perlacea, uniforme, in una apocalisse dei trasporti a bassa intensità. Dove al diritto di muoversi viene negato il dovere di farlo secondo ragionevolezza e buon senso, facilità e opportunità. Un diritto negato che se ne trascina dietro altri: il diritto a usufruire di spazi liberi e sicuri, il diritto a una vita urbana serena, il diritto alla possibilità di un territorio che sia anche un ecosistema di relazioni, di affetti, di legami che non possono essere violati senza scomporre l'intero sistema cittadino.



Ma Napoli è oggi diventata un gigantesco deposito di fatiche, dove è negato quello che a qualsiasi altro cittadino europeo nessun governo, nessuna amministrazione mai si sognerebbe di levare: la possibilità di muoversi. Così è l'esperienza dei cittadini napoletani che varcano, ogni giorno, la soglia delle proprie abitazioni: abbandonata nelle mani dell'improvvisazione, della pazienza, dell'incertezza, della vaghezza. Lasciata nelle mani di promesse per le quali nessuno paga. Dimenticata come un pezzo di vita marcia le cui piccole sorti quotidiane, in tutta franchezza, interessano poco. © RIPRODUZIONE RISERVATA