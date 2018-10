«Troppi turisti a Napoli: ora basta», ed è scontro nella galassia di de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:30

Due commissioni congiunte, Turismo e Urbanistica, presiedute rispettivamente da Elena Coccia ed Eleonora De Majo, i tre assessori che hanno le deleghe specifiche, Nino Daniele, Carmine Piscopo ed Enrico Panini, per ascoltare dalle bocca delle commissarie che a Napoli c'è un'emergenza, quella dei troppi turisti. Una malattia che ha anche un nome: «Turistificazione». La sostanza del ragionamento è che Napoli rischia di perdere «la sua identità» per i troppi ospiti che sfrattano i residenti, che ci sono troppi B&B, troppi negozi dediti alla ristorazione. E aggiungiamo noi, si spera che non siano un problema i tanti posti di lavoro che si stanno creando e i tanti soldi che stanno girando. Coccia e De Majo hanno convocato le commissioni «sulle azioni da mettere in campo per contrastare il fenomeno dell'espulsione degli abitanti dal centro storico a favore della localizzazione di sole attività rivolte ai turisti». Troppo anche per Daniele, l'assessore al Turismo, che corregge la rotta: «Non demonizziamo i turisti, ce ne sono ancora troppo pochi rispetto alle potenzialità della città».