Napoli, spunta De Gregorio nella corsa a palazzo San Giacomo

Venerdì 24 Agosto 2018, 08:00

«Io propongo un patto civico, non un'autocandidatura. Per parte mia sono superconcentrato sulla gestione di Eav»: Umberto De Gregorio ammette solo che «si può sognare di tutto, anche di fare il presidente del Consiglio», però prova a smarcarsi dopo la lettera con cui ha indicato il profilo che gli assomiglia per una rinascita di Napoli: «La nostra città è stata un laboratorio politico con de Magistris. Da qui può rinascere un progetto riformista che coinvolga anche i riformisti di centrodestra».Nella sua lettera al Corriere del Mezzogiorno, De Gregorio sembra inserirsi solo in un dibattito a sinistra. Eppure quando scrive «c'è bisogno di un patto tra quanti non guardano alla politica con astio ma con interesse, che abbiano sufficiente distacco dalla politica tradizionale ma anche la consapevolezza della necessità di un impegno diretto, con competenza e esperienza per contrastare il populismo», sembra delineare un profilo che lo riflette. L'impegno, distaccato «dalla politica tradizionale», c'è tutto.