Napoli, Universiadi a rischio flop: De Luca sposta più gare a Salerno

Venerdì 6 Aprile 2018, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 10:35

Il villaggio olimpico sulle navi da crociera nel porto di Napoli si è già spostato, per un terzo, al campus di Fisciano. Il calcio ha come stadio principale l'Arechi di Salerno. La scherma è già prevista a Baronissi. E ora anche per la ginnastica si sta pensando a una soluzione: visti i ritardi sulla ristrutturazione del PalaVesuvio c'è l'alternativa già pronta del PalaSele di Eboli che già ospita e ha ospitato diverse manifestazioni sportive indoor internazionali. L'allarme del commissario Latella sulla possibilità di realizzare le Universiadi, lanciato martedì nella commissione sport di Palazzo San Giacomo, sembra volere mettere fretta proprio al Comune. Che come stazione appaltante degli interventi in ben 14 impianti è quello più in ritardo. Con il rischio che «Napoli 2019» diventi sempre più salernitanizzata.La mancanza di tempo, da incubo esistenziale della società contemporanea e dello stesso divenire dell'individuo, sembra essersi materializzata anche come elemento dirimente a livello istituzionale. Tanto più quando bisogna organizzare una manifestazione sportiva internazionale con la metà del «tempo» a disposizione rispetto ai canoni normali, visto che Napoli è subentrata nell'organizzazione delle Universiadi dopo la rinuncia di Brasilia, con due anni e mezzo disponibili invece dei cinque-sei che normalmente servono per preparare i giochi universitari. Eppure appena prima di Pasqua i messaggi erano rassicuranti. Soprattutto per la presenza a pieno titolo del Coni nell'organizzazione delle Universiadi, con il subcommissario Raffaele Pagnozzi con le funzioni di braccio destro del commissario straordinario. Il Comitato olimpico resta centrale per Napoli 2019 e rassicurante per i partner internazionali. Però qualcosa è cambiato, tanto da spingere il prefetto Luisa Latella a mettere in dubbio perfino la possibilità che la stessa manifestazione si possa tenere.