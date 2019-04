Lunedì 1 Aprile 2019, 21:42

Si presenta per la prima volta a Napoli, alla Federico II, il Rapporto biennale OCSE sull'economia dell'Italia.L'appuntamento è per mercoledì 3 aprile 2019, alle 9.30, nell' Aula Pessina Corso Umberto I, 40. La discussione verterà sul "capitolo speciale" del rapporto, dedicato ai divari sociali e regionali, così da stimolare un dibattito tra le parti sulle scelte di politica economica che possono colmare tali divari.Quali misure prioritarie per spingere l'occupazione, la crescita economica e le condizioni di vita in Italia? Come rendere le politiche regionali più efficaci, con esempi di buone pratiche espresse dal territorio? saranno queste le linee di riflessione al centro della tavola rotonda che coinvolgerà un'ampia rappresentanza della società civile, accademica, imprese e mondo associativo.Vista l'attenzione che il Rapporto dedica agli squilibri regionali, l'OCSE ha proposto per la prima volta di presentare il rapporto anche a Napoli, allo scopo di avere un confronto sulle raccomandazioni con coloro che operano quotidianamente in una realtà come quella napoletana - e del sud Italia in generale - che racchiude in sé molte storie e realtà variegate ma costituisce anche un interessante incubatore di nuove pratiche che potranno essere messe in luce in questa occasione.L'OCSE presenterà il rapporto biennale sull'economia dell'Italia l'1 aprile a Roma in una conferenza stampa congiunta alla presenza del Segretario Generale OCSE, Angel Gurría e del Ministro Tria.Il rapporto OCSE sull'Italia analizza l'andamento dell'economia italiana nel breve e medio-lungo periodo e fornisce raccomandazioni di politica economica e sociale per una crescita più forte e inclusiva. Quest'anno, il "capitolo speciale" del rapporto OCSE è dedicato ai divari sociali e regionali e alle politiche volte a contrastare tali divari. Il Rapporto sull'Italia utilizza anche degli indicatori sul benessere sviluppati dall'OCSE e che vanno oltre il PIL. Mentre alcuni indicatori economici dipingono un quadro economico e sociale difficile, alcune dimensioni del benessere, come i legami sociali e la salute, contribuiscono a fornire un quadro più positivo anche se con grandi differenze regionali.La giornata del 3 aprile sarà aperta alle 9.30 dai saluti Istituzionali Mauro Pisu Senior Economist, OCSE che presenterà il Rapporto OCSE. Seguirà una tavola rotonda introdotta da Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, che vedrà gli interventi di Gaetano Manfredi, Rettore dell'Ateneo federiciano, Francesco Cananzi, Gip Tribunale di Napoli, già Consigliere CSM, Francesco Dandolo, Dipartimento di Scienze Politiche, Comunità di Sant'Egidio, Giuliana Di Fiore, Dipartimento di Giurisprudenza, Assessore urbanistica ed ambiente, Ercolano, Massimo Franco, Dipartimento di Scienze Politiche, Governatore Nominato Distretto 2100 Rotary, Vito Grassi Presidente Unione Industriali, Napoli, Fortunato Musella, Dipartimento di Scienze Sociali e Paolo Trapanese, Presidente Comitato VolaNapoli. Le conclusioni sono affidate a Roberto Vona, Direttore del Dipartimento di Economia, Istituzioni e Management. Modera Gigi Di Fiore Giornalista, Il Mattino.L'evento è organizzato congiuntamente dall'OCSE e dall'Università Federico II.