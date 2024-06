C’è un’immagine-simbolo che rappresenta i seggi della città di Napoli nei due giorni di voto per le Europee: è quella di uno scrutatore della scuola Viviani, a Posillipo, che per vincere la noia delle lunghe ore di attesa senza elettori, prende un mazzo di carte napoletane e inizia a fare il solitario su un banchetto della scuola che ospita il seggio.

Dopo una prima giornata di attesa e sbadigli, ieri il copione s’è ripetuto, in ogni seggio della città: presidenti e scrutatori in attesa di rarissimi elettori e ore infinite che trascorrono con una lentezza esasperante: «C’è una sola consolazione - ci ha detto ieri pomeriggio un giovanissimo scrutatore alla Sanità - le operazioni di spoglio saranno rapidissime e andremo a dormire presto. Almeno questo...».

Abbiamo percorso la città cercando di raccontare ogni zona, da Posillipo a Taverna del Ferro, dal Vasto alla Sanità, da Soccavo a Scampia. Abbiamo osservato le stesse scene di desolazione in ognuno dei seggi nei quali ci siamo fermati. Abbiamo anche ascoltato la comune protesta da parte degli scrutatori: «Paga troppo bassa. 110 euro e 40 centesimi per trenta ore di lavoro, escluso lo spoglio. Significa 3,68 euro all’ora: una miseria».

La questione è stata anche sollevata, in forma ufficiale, dalla professoressa Bianca D’angelo, presidente di sezione della scuola Angiulli alla Sanità. La professoressa ha scritto al prefetto Michele Di Bari e al Capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell’Interno, Claudio Palomba. Nella lettera, inviata a nome delle sezioni 121, 123 e 125 di Napoli, si ricordano gli orari di lavoro «a fronte di un compenso forfettario appena sufficiente a coprire spese di pranzo e trasporto»; poi la sferzata: «Si evidenziano, pertanto, le condizioni disumane e poco attente a creare situazioni adeguate alla gestione delle operazioni di voto. Qual è il riconoscimento per aver concesso la propria disponibilità e per soddisfare un servizio pubblico alle dipendenze dello Stato?».

La risposta a questa domanda non l’ha attesa una scrutatrice ventiquattrenne del comune di Qualiano la quale, dopo la prima giornata, non s’è ripresentata ieri al seggio: prima ha fornito qualche giustificazione, poi ha ammesso di non voler tornare perché la paga da scrutatrice era troppo bassa. La donna è stata denunciata dai carabinieri per «abbandono di seggio senza legittimo motivo».

«Sapete quante persone al di sotto dei trent’anni sono venute da stamattina? Solo due», Taverna del Ferro scuola Vittorino da Feltre, ore 17, seggio deserto dove, però, regna un gioioso caos perché le sezioni sono quasi interamente affidate a ragazzi volenterosi. Sono proprio loro a sottolineare l’assenza di coetanei da questa tornata elettorale: «Non vengono, qualcuno li ha convinti, in massa, che il loro voto non serve a nulla - la segretaria della sezione è accorata - dovrebbero capire che quel segno che mettono sulla scheda, qualunque sia il simbolo che barrano, serve a determinare il loro stesso futuro. Anche perché, se non vengono a votare, ci sarà comunque qualcuno che deciderà anche per loro. L’astensione non è un voto».

Cambio scena. Sanità, scuola Angiulli. Qui la solitudine dei seggi è ancora più tenace perché le sezioni sono al primo piano della scuola, non c’è nemmeno il contatto con la strada, con il portone d’ingresso: «I ragazzi di questo quartiere sono delusi - dice un rappresentate di lista che, solitario e instancabile, continua a presidiare il deserto - il mondo della politica deve riuscire a interpretare questo segnale: l’astensionismo, qui, rappresenta un voto di protesta, di rabbia, di disillusione».

Proprio nel momento in cui l’uomo spiega l’astensionismo dei giovani, arriva una 22enne accompagnata dal papà che ha già votato ma non ha esitato a scendere nella controra per accompagnare la sua ragazza alle urne: «Io e il mio gruppo di amici - dice la ragazza sotto lo sguardo innamorato del papà - non pensiamo che il voto sia inutile. Tutti siamo andati a depositare la scheda nell’urna. È un’occasione per far sentire la propria voce». Lo sguardo dolcissimo della ragazza si perde in quello del padre che annuisce soddisfatto: una boccata d’aria pura nella giornata del trionfo dell’astensionismo.