Napoli, variazione nel bilancio: 3 milioni per i monumenti Unesco

Il consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità la delibera di variazione di bilancio per poter utilizzare circa 3 milioni di euro per effettuare interventi su alcuni monumenti nell'ambito del progetto Unesco, per l'area di archeologia industriale ex-Corradini, per gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di via Toscanella a Chiaiano e per il complesso residenziale Pser di Marianella. Diversi gli interventi in aula: il consigliere Sergio D'Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) ha avanzato dubbi sul metodo utilizzato e ha auspicato che il Consiglio «non debba più essere costretto ad approvare all'ultimo minuto delibere importanti per la città»; il consigliere Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha auspicato un confronto «per capire e individuare» su quali monumenti intervenire prioritariamente per il recupero, mentre il consigliere Rosario Andreozzi ha sottolineato che la delibera «affonda le radici nel lavoro svolto nella precedente consiliatura».

Dal capo dell'opposizione di centrodestra, Catello Maresca, è stato evidenziato che non si deve prescindere dalla strategia politica e dalla programmazione pluriennale «evitando di dover sempre rincorrere le scadenze» ed ha sottolineato che «quello che farà la differenza sarà la realizzazione delle opere e non solo la loro progettazione». In apertura dei lavori, l'aula ha approvato all'inanimità la mopzxione presentata dalla consigliera Flavia Sorrentino in cui si chiede di individuare un luogo idoneo, preferibilmente una piazza, per ospitare l'opera celebrativa della pizza napoletana e dell'arte del pizzaiolo realizzata dal maestro Lello Esposito.