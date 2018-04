Napoli, altolà al sindaco de Magistris: «Lo stadio San Paolo non ha prezzo»

Mercoledì 4 Aprile 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 19:17

Quanto vale lo stadio San Paolo di Napoli? Le prime offerte simboliche arrivano dopo la dichiarazione del sindaco Luigi De Magistris sulla possibile vendita del tempio del calcio partenopeo. Il primo cittadino, sebbene contrario alla cessione, ha infatti affermato: «Se dovesse venire De Laurentiis o un altro con un cifra congrua, non la riterremmo una follia. Il San Paolo non è certo il Maschio Angioino o il Castel dell’Ovo, per i quali direi di no. Resto contrario perché vogliamo che sia lo stadio della città, ma non è impensabile».Secondo alcuni lo stadio sarebbe molto svalutato a causa delle condizioni fatiscenti e i servizi inefficienti. Altri ritengono giusta invece la valutazione del sindaco che si assesta intorno ai 50 milioni di euro. Ma per i più il San Paolo non ha prezzo, in quanto custode di ricordi e della più antica tradizione calcistica partenopea.