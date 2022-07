Napoli verso le elezioni politiche, Rastrelli attacca Boccia e il Pd

«Da Boccia, interprete di un partito ormai senza più visione ed in evidente ed isterica crisi di consenso, giungono parole che tradiscono solo e soltanto il nervosismo di un partito e più in generale di una sinistra alla vigilia di una sconfitta epocale». Lo afferma Sergio Rastrelli, coordinatore di Fratelli d'Italia di Napoli, che aggiunge: «Fratelli d’Italia, da moderno partito conservatore che guarda innanzitutto agli interessi degli italiani - aggiunge -, è l’unica forza nazionale che ha sinora dimostrato, ma senza alcuna diffusa forma di sudditanza o subalternità, di essere la migliore garanzia per una salda collocazione geopolitica dell’Italia all’interno del fronte europeista ed atlantista».

