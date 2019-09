Navigator, il difensore civico regionale: il governatore ha 5 giorni per firmare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Settembre 2019, 07:00

De Luca ha cinque giorni di tempo per firmare l'assunzione dei 471 navigator selezionati. Il difensore civico regionale, Giuseppe Fortunato, ha emanato un decreto di diffida al presidente della giunta per procedere alla sottoscrizione della convenzione con Anpal Servizi. «Nelle prossime ore gli sarà formalizzata una diffida a non assumere provvedimenti che vanno oltre le sue competenze. Sarà chiamato a rispondere, ovviamente, di ogni atto improprio sul piano penale, amministrativo e contabile», la replica dello stesso governatore che però, con la nascita dell'esecutivo M5S-Pd, sta ricevendo e riceverà ancora di più nei prossimi giorni pressioni per apporre la famigerata firma.