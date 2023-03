Napoli viabilità, Martusciello contro Manfredi: «Traffico impazzito, giunta incapace di programmare»

«La viabilità a Napoli è impazzita dal alcune settimane per la mancanza di programmazione, lo sfascio del sistema dei trasporti e la cattiva gestione della polizia locale da parte della giunta Manfredi». Lo afferma l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

«Questa amministrazione – prosegue Martusciello – è incapace di disporre lavori notturni, come avviene nelle grandi metropoli europee, e di scaglionare i lavori in modo da evitare che si aprano contemporaneamente oltre 10 cantieri, in arterie cruciali per la città, come il corso Vittorio Emanuele, Via Marina ed il rettifilo. Tutto questo impatta su un sistema trasporti evanescente e precario dove il sindaco e l’assessore alla Immobilità, Eduardo Cosenza, non riescono a fornire alla città un cronoprogramma sull’immissione in servizio dei nuovi treni della linea 1 del Metro, uno scandalo di dimensioni nazionale, sulla linea 6 e sui lavori della funicolare di Chiaia».

«Manfredi convochi subito i partiti – conclude l’eurodeputato - per trovare soluzioni che mettano fine alle giornate di passione e caos ordinario cui questa giunta condanna i napoletani».