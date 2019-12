Napoli, arriva la videosorveglianza nelle Municipalità 3 e 10: pronte ​16 telecamere

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore alla polizia municipale Alessandra Clemente e dell'assessore ai rapporti con le Municipalità Rosaria Galiero, ha approvato due progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza presso i territori delle Municipalità 3 e 10.



«I quartieri interessati - informa il Comune di Napoli - sono Colli Aminei, Capodimonte, Bagnoli e Fuorigrotta dove saranno installati complessivamente almeno sei nuovi punti di videosorveglianza e 16 telecamere».



Le informazioni acquisite saranno condivise con le sale operative dei commissariati di polizia di Napoli Arenella e di Napoli Bagnoli, nelle quali affluiranno le immagini che saranno analizzate in tempo reale dagli operatori e registrate dal software di gestione.



Il progetto è nato da una collaborazione tra Comune di Napoli, prefettura e forze di polizia, finanziato con fondi regionali, gestito e realizzato dagli uffici comunali. «Le gare saranno espletate da subito per entrare in operativo nel 2020», informa il Comune.



«È un importante risultato. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo creato una rete infrastrutturale di videosorveglianza e di comunicazione tra le forze di polizia che copre molte zone della città di Napoli. Una rete che ci permette, facendo passi da gigante in questo settore, un maggiore controllo del territorio, fornisce dati importanti nelle fasi di accertamento di reati o incidenti stradali e certamente da maggiore sicurezza ai cittadini ed alle attività economiche», afferma l'assessore Clemente.



«I cittadini e le attività commerciali beneficeranno di una rete integrata di videosorveglianza e stretta sinergia con le forze di polizia che consentirà una copertura rafforzata nei controlli e nelle fasi di accertamento di reati», chiosa l'assessore Galiero.