Napoli, Vincenzo De Luca: «Dal Governo molte palle, ma la lista d'attesa è una mongolfiera»

«Finora avevamo avuto modo di conoscere alcune frottole del Governo. Potremmo dire, con un linguaggio popolare, alcune palle. Questa delle liste d'attesa è una mongolfiera, non una palla». Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato in questo modo il Dl varato ieri in Consiglio dei ministri per la riduzione della liste d'attesa nella sanità.

«Qui non c'è un euro e non c'è nessuno che possa fare questo lavoro che viene annunciato. Non c'è altro da dire, se non sperare che si concluda quanto prima possibile questa meravigliosa, effervescente e creativa campagna elettorale», ha concluso sul tema De Luca.

«La competenza migranti è tutta del Governo»

«Mio pieno sostegno a questa luminosa iniziativa di trasparenza e legalità del presidente Meloni. Pieno sostegno. Credo che l'onorevole Meloni non sia stata informata per tempo che la competenza in questa materia è totalmente del governo e del ministero dell'Interno» afferma De Luca dopo l'esposto della premier sui migranti.

Secondo De Luca, Meloni «avrebbe potuto fare un viaggio molto più breve, anziché andare dal procuratore Melillo,andare dal prefetto oggi ministro Piantedosi che è il responsabile della cura dei flussi migratori insieme con le prefetture e le questure».

Il governatore ha descritto i migranti arrivati «povera gente in larga misura, donne incinte e bambini abbandonati che noi accogliamo in modo particolare a Napoli, in una struttura della Asl Napoli 1 dove facciamo controlli sanitari ma anche l'accoglienza.

Ma lo facciamo in tutte le province della Campania. Questo è il nostro compito, la solidarietà, il controllo sanitario e l'accoglienza. I flussi sono competenze dello Stato».

De Luca, riguardo alla decisione della premier di presentare un esposto sulla questione dei migranti, ha poi ironizzato: «In uno spirito di leale collaborazione, noi vogliamo comunicarvi questa mattina che ci autodenunciamo per la presenza abusiva del Vesuvio in Campania, che notoriamente è responsabile di reati ambientali per il fumo che mette in atmosfera. E ci autodenunciamo anche per la scoperta di centinaia di cadaveri a Pompei dolosamente coperti da tonnellate di cenere e lapilli, ma chiaro segnale di una presenza di malvivenza diffusa nel territorio».