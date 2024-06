Napoli, Vincenzo De Luca: «A breve partirà la depurazione del Golfo»

«Oggi possiamo dire che quasi il 90% della fascia costiera del nostro territorio è depurato. Arriveremo a breve ad avere la depurazione completa anche del golfo di Napoli dove abbiamo attivato alcuni impianti di depurazione ai quali si stava lavorando da anni. Questa è una sfida strategica che stiamo vincendo. In questo territorio in particolare dobbiamo implementare il masterplan. Abbiamo aree belle in cui fare una bella programmazione».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'impianto di depurazione a Coda di Volpe, nel comune di Eboli.

L'aeroporto di Salerno

Prosegue il governatore: «Parte a luglio l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano-Costa d'Amalfi. È un altro miracolo che mi permetto di rivendicare come Regione Campania. Eravamo l'unica grande regione che aveva un solo aeroporto. Siamo riusciti a fare questa unificazione con Capodichino quindi avremo un altro volano di sviluppo per tutto il territorio a Sud di Salerno».