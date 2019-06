Mezzogiorno, la promessa di Conte: «Pronto un nuovo piano per il rilancio del Sud»

Martedì 18 Giugno 2019, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il governo non vuole assolutamente arretrare sul rilancio del Sud, non c'è una ricetta che può funzionare, c'è un'attenzione costante, strategica. Il riscatto è affidato innanzitutto ai meridionali». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Fondazione Salvatore, a Napoli. «Bisogna avere la concezione di stare al piano superiore, non a quello inferiore - ha sottolineato - il modo migliore è la massima determinazione che i meridionali ci mettono».Certo, tanto ancora resta da fare: «Potevamo fare di più e faremo di più, nella fase due dopo questa campagna elettorale che ha impegnato i miei compagni di viaggio ho detto che dobbiamo rilanciare l'azione di governo. E tra i tavoli delle riforme ho chiesto e ottenuto un tavolo per il piano Sud», ha spiegato il premier parlando di «un piano di investimenti ancora più corposo, che non sia un piano assistenziale. Ragionare solo su piano degli investimenti senza considerare le condizioni di povertà non è pensabile, non sarei un buon decisore politico».