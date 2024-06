Ultimi botti di campagna elettorale nel centrodestra. Grande attivismo della Lega nelle ultime ore prima del voto, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia a Napoli hanno chiuso gli eventi pubblici nella giornata di giovedì. Un po’ di confusione, da parte di tutti, c’è stata per la questione silenzio elettorale: nel giorno di vigilia del voto, di solito, sono vietati comizi ed eventi pubblici. Ma poiché oggi le urne aprono alle 15, lo stop è iniziato solo a mezzanotte. E così ieri ci sono state le ultime occasioni, anche per i partiti di centrodestra, per provare a convincere gli elettori. Occasione in cui si sono consumate anche nuove scaramucce interne alla coalizione in vista delle prossime elezioni regionali. Il centrodestra, al governo del Paese, sembra puntare forte a Palazzo Santa Lucia. E i risultati che emergeranno lunedì potrebbero essere determinanti anche per stabilire i rapporti di forza interni.

Le iniziative

Due gli eventi organizzati dalla Lega per chiudere la campagna elettorale, tutte nella serata di ieri. A Villa Egle a Casoria si sono ritrovati il senatore Gianluca Cantalamessa e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Pina Castiello insieme con la candidata Angela Russo, imprenditrice dell’area Nord di Napoli e già candidata sindaco proprio a Casoria. A Pianura, invece, l’appuntamento che ha visto protagonisti il deputato Gianpiero Zinzi, il consigliere regionale e coordinatore cittadino Severino Nappi e la consigliera regionale, candidata alle europee, Carmela Rescigno. E in videocollegamento, a quest’ultimo appuntamento, ha mandato i suoi saluti anche il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini. Un passaggio a tutti e due gli appuntamenti lo ha fatto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e commissario regionale del partito che ha fatto da regista per tutta la campagna elettorale leghista. Chiusura della campagna elettorale “itinerante”, con tappe nei vari Comuni, invece per il sannita Luigi Barone. In casa Forza Italia, dopo la grande festa di piazza Matteotti di giovedì con il leader nazionale Antonio Tajani, ultimi appuntamenti elettorali per i tanti candidati campani in giro per la regione. Per Fratelli d’Italia, dopo il comizio di Pianura con i candidati Raffella Docimo e Antonio Ambrosio di giovedì pomeriggio, l’ultimo evento è stato l’appuntamento di giovedì sera che ha visto protagonista la docente universitaria con Gennaro Sangiuliano al Gold Tower Lifestyle Hotel di via Brecce a Sant’Erasmo, dove il ministro ha anche festeggiato il compleanno.

Le regionali

Sullo sfondo, però, resta la polemica sulle elezioni regionali. Nel corso dell’ultima visita napoletana di Tajani, a fine maggio, ci fu un botta e risposta tra il ministro degli Esteri e il suo vice, il salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. La rivendicazione di protagonismo (e quindi del potere di indicazione del candidato) di Fi non era stata digerita dal dirigente del partito di Giorgia Meloni. Anche giovedì, dal palco di piazza Matteotti, Tajani ha ribadito: «Siamo pronti a dire la nostra in relazione alla futura presidenza della Regione». E il coordinatore regionale azzurro Fulvio Martusciello, capodelegazione uscente di Fi al Parlamento europeo, era stato netto parlando della Lega: «Salvini dice che la Lega supererà Forza Italia? Non so dove, qui al Sud la quadruplichiamo». Parole a cui, ieri, in occasione degli ultimi comizi elettorali, ha risposto il numero uno campano della Lega Durigon: «Ho sensazioni molto positive. La gente si è avvicinata molto alla Lega e mi aspetto un buon risultato. Vogliamo fare meglio delle politiche, possiamo anche raddoppiare le percentuali», la premessa.

Poi l’affondo: «Mi aspetto un buon risultato da tutto il centrodestra, a differenza di alcuni alleati che hanno l’incubo della Lega. Noi chiediamo a Fi di portare il centrodestra in Europa e non allearsi più con la sinistra», dice in riferimento allo schieramento azzurro nell’ambito del partito popolare europeo che ha governato in Europa in alleanza con i socialisti. Infine sulle Regionali: «Di certo non potrà esserci un candidato divisivo. A meno che Fi non decida di allearsi con la sinistra anche in Campania». Più duro un altro esponente della Lega campana, Salvatore Ronghi: «In questi ultimi venti anni, Forza Italia ha fatto fin troppi danni nella scelta dei candidati presidenti in Campania. Ci risparmiasse per le prossime elezioni regionali».