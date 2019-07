Welfare addio, sciopero degli assistenti sociali a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Luglio 2019, 11:30

L'anno zero degli assistenti sociali. Lunedì i dipendenti impiegati nei centri di servizio sociale territoriale incroceranno le braccia. Lo hanno comunicato ieri all'amministrazione comunale le organizzazioni sindacali Csa, Cisl e Uil. Garantire i servizi welfare a Napoli è diventata una chimera. Gli assistenti sociali del Comune sono ridotti all'osso, risultando sotto organico di quasi 70 unità (con numeri a ribasso). Nelle periferie non si riescono più a gestire i centri di servizio sociale, ma anche in zone come Chiaia non se la passano meglio. Tutto questo mentre il Comune utilizza più di cinquanta dipendenti, che risultano inquadrati come assistenti sociali, per compiti amministrativi.