NapoliServizi, dopo l'addio del manager è corsa a tre per la poltrona di presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Luglio 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Napoli è già al lavoro per individuare il nuovo amministratore della Napoli sevizi. Dopo le dimissioni di Andrea de Giacomo, arrivate nel tardo pomeriggio di venerdì, a Palazzo San Giacomo è partito il toto-nomi. Diverse le ipotesi in campo.Per individuare il sostituto di de Giacomo non bisogna andare molto lontani dalla cerchia ristretta del sindaco. In fondo in questi anni il Comune non è riuscito ad allargare le maglie del proprio entourage al mondo delle professioni, al netto di qualche distinguo.