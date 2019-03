Napoliservizi in crisi, il manager: azienda senza più liquidità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 10 Marzo 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ci sono soldi per pagare gli stipendi e i fornitori: NapoliServizi è ufficialmente un'azienda in crisi, ha le casse vuote. Una situazione così insostenibile che ha fatto rompere gli indugi all'amministratore unico Andrea De Giacomo che ha chiesto - «ai sensi del Titolo V del Codice Civile» l'attivazione «delle procedure per lo stato di crisi». La decisione è stata comunicata con una lunga lettera - tra gli altri - al sindaco Luigi de Magistris e al capo di gabinetto Attilio Auricchio. Palazzo San Giacomo ora ha sette giorni di tempo per sanare la voragine nei conti superiore ai 50 milioni, e mettere dentro le risorse per approvare finalmente il bilancio 2017 bocciato dai Revisori dei Conti. Dopo la Bagnolifutura - fallita a giugno 2014 - Napoli Sociale inglobata proprio dalla NapoliServizi e probabilmente tra le cause del dissesto, e il prefallimento di Anm e del Caan, anche la multiservizi che gestisce il patrimonio immobiliare del Municipio napoletano è sostanzialmente in default, decotta e la responsabilità è dell'unico azionista che è appunto il Comune.