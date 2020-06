Covid/Fase 2, nel progetto di rilancio di tutte le attività nasce a Napoli Reset Il Governo che Vorrei. Un contenitore di idee che mira a portare alla guida del Paese «professionisti al servizio della politica», come spiegano i suoi promotori. «Per riconquistare credibilità e attrattività - anche nel dialogo con i partner europei e mondiali - l'Italia - si legge in una nota - ha bisogno delle sue forze migliori, dei ricercatori andati all'estero, dei funzionari di eccellenza, degli imprenditori di successo, dei letterati, degli scienziati e non dei cosiddetti politici di professione. Non bastano le idee: servono capacità e la forza di coagulare le donne e gli uomini migliori per un possibile Governo d'eccellenza, intorno a un'idea sociale che premi il merito e tuteli l'iniziativa privata, l'istruzione, la salute». L'idea dell'avvocato Raffaele Di Monda è quella di un contenitore politico finalizzato alla creazione di un comitato permanente come veicolo per le proposte di tutti i professionisti nei vari settori.



«Oggi è necessaria una giusta competenza unita ad una conoscenza e un'esperienza per poterci confrontare con l'Europa. Il malcontento che oggi c'è nei cittadini italiani verso l'attuale Governo è dovuto alla mancata preparazione dei nostri politici. È nostra intenzione - prosegue Di Monda - promuovere un nuovo modo di approcciarsi alla politica, negando l'accesso a chi non è in possesso delle qualità necessarie».