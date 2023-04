Rinascimento partenopeo ed Essere Napoli, nasce il sodalizione civico

Matrimonio in vista delle prossime tornate elettorali quello nato tra Rinascimento partenopeo ed Essere Napoli. Le due associazioni – che di fatto sono movimenti politici – hanno deciso di unirsi e ufficializzare il sodalizio partendo da una serie di progetti civici da mettere in campo nei prossimi mesi. L’obiettivo è creare un movimento tale da riuscire a sfondare il tetto dei quorum elettorali, ma costruendolo dalla cosiddetta “base”. La scelta dei due leader, Riccardo Guarino (Rinascimento partenopeo) e Giuliano Annigliato (Essere Napoli), è stata presentata ad un’assemblea straordinaria convocata da Guarino ieri sera presso Iav-In arte Vesuvio, polo artistico culturale, in via Nazario Sauro.

È nato di fatto una sorta di documento condiviso, che abbia però presente i bisogni degli ultimi. Insomma, non si tratta di un carrozzone elettorale ma di un impegno civico e soprattutto a-partitico. In un periodo in cui i sogni relativi “ai partiti unici” si stanno dissolvendo, basti pensare al terzo polo, Guarino e Annigliato hanno deciso di mantenere le proprie strutture ma di camminare nella stessa direzione. Il primo banco di prova potrebbe essere quello di presentarsi insieme alle Europee in una coalizione allargata che guardi ai moderati di centrodestra. Ma è ancora presto per dirlo.