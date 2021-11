Nasce «Pimonte È» per cambiare la politica nei Monti Lattari

«Nasce Pimonte E’», un movimento «per avviare una fase nuova della vita politica locale. Vogliamo mettere in campo le nostre energie ed il nostro impegno - spiega Antonio Palummo, uno dei fondatori -. Non siamo un movimento politico di rottamatori».

Il movimento, che prende spunto dalla lezione di Sturzo, De Gasperi e Moro, ha una chiara matrice popolare, con il rifiuto della partitocrazia, puntando a un movimento interclassista, ispirato ai valori cristiani. Non a caso il simbolo del Movimento è un albero della vita stilizzato.

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Comune di Napoli, il rilancio: «Alla Cassa depositi pezzi di... LO STOP «Covid, un milione di euro per i letti vuoti in Campania» IL CASO Napoli, stipendio del sindaco e staff: polemica Manfredi-De Magistris I NODI Comune di Napoli, incubo dissesto: si rischia la bomba sociale

«Pimonte, negli ultimi anni, ha vissuto una evoluzione importante, sono state realizzate strade, è stata potenziata la rete fognaria, sono state migliorate le scuole, è stato ammodernato l'impianto di pubblica illuminazione: sono risultati davvero importanti – insiste Antonio Palummo - ora, però, è necessario fare un ulteriore balzo in avanti, va velocizzato un processo di sviluppo locale, senza il quale Pimonte non acquisirà mai il ruolo che merita».

Per Antonio Palummo si tratta di una sfida difficile ma entusiasmante che «mira alla valorizzazione delle tradizioni locali, alla crescita urbanistica ed alla contestuale transizione ecologica che renda Pimonte un'oasi ad inquinamento zero, una sfida che può far diventare Pimonte protagonista nel territorio dei Monti Lattari, primus inter pares rispetto ai centri vicini con i quali va concordata una strategia di crescita comprensoriale».

Nelle prossime settimane il Movimento organizzerà incontri e dibattiti e una scuola di formazione politica con l'obiettivo di incentivare la partecipazione politica.