Natale a Napoli, nessuna offerta per il bando per le Luci d’autore: a rischio le luminarie

È andata deserta la procedura indetta dalla città metropolitana di Napoli per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare nella città di Napoli in occasione delle festività natalizie 2022-2023. Il progetto ideato dalla camera di commercio e sostenuto dal Comune di Napoli e dalla città metropolitana, primo passo concreto per le «luci d'autore» e le luminarie del Natale a Napoli, subisce uno stop inatteso. Da questo momento, come previsto dalle procedure del codice degli appalti, è possibile avviare eventuali trattative private, ma sempre rispettando tutti i contenuti del bando. Il documento, pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea, prevede l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare nella città di Napoli in occasione delle festività Natalizie 2022-2023.

APPROFONDIMENTI L'ECONOMIA Camera di Commercio, a settembre la nomina della... LA SICUREZZA Napoli, flash mob in piazza Trieste e Trento dopo le rapine:... IL TURISMO «Vedi Napoli e poi...torni», la presentazione al Maschio...

L’importo dell’appalto è pari a 2.385.000 euro più iva. La mancata assegnazione della gara rischia di compromettere l’intero progetto, il cui investimento totale ammonterà a 5 milioni di euro e prevede la pubblicazione di un secondo bando relativo alle installazioni per altri 50 chilometri di strade e 40 piazze, indicate dalle Municipalità nel corso di incontri tematici, oltre a 20 chilometri di «luci d’autore» e all’illuminazione di numerosi siti di altri comuni che rientrano nella Città Metropolitana di Napoli.