Nave Diciotti, tweet de Magistris: «In atto sequestro di persone»

Martedì 21 Agosto 2018, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il governo ha tenuto per giorni lontano dai porti italiani la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana solo perché ha salvato vite umane. Ora è in atto un sequestro di persone per ordine del governo». Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che aggiunge: «Ubbidire alla Costituzione e disobbedire agli ordini illegittimi: salvare vite è un dovere!».