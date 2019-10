CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 08:15

«A questo punto è opportuna la contrattualizzazione». In un colpo solo, dopo settimane scaditi da scioperi della fame, attacchi e veleni politici vari, il governatore De Luca sblocca la vicenda dei Navigator: via al contratto per 471 di loro. Era atteso che lo facesse all'indomani del nuovo governo Pd-M5s, anche per rasserenare i rapporti, ma tutto si sblocca solo ieri mattina. E il clima si rasserena eccome se la capogruppo regionale grillina Valeria Ciarambino riconosce come «era quello che ci attendevamo, è una buona notizia».